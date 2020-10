Pro Favara batte lo Sciacca con un eurogol di Alessandro Contino. Punteggio pieno e difesa imbattuta

Un eurogol di Alessandro Contino, in gol per la seconda volta in campionato, regala la terza vittoria consecutiva e la conferma del primato a punteggio pieno. “È una vittoria del gruppo- ha detto a fine partita Luca Cavallo- che vedo crescere giorno dopo giorno bene sia dentro che fuori il campo. Mi piace che accanto ai giocatori più esperti stanno ben figurando i tanti juniores di qualità che la dirigenza mi ha messo a disposizione. Non è il singolo che fa la prestazione ma del collettivo che scende in campo, a prescindere dall’anno di nascita. È un gruppo che lavora sodo la settimana, vedo un impegno da professionisti da parte di tutti, atleti, staff tecnico e dirigenza. E questo mi rende soddisfatto di questo avvio di stagione. Non subiamo gol grazie ad un’equilibrio tra reparti ed al sacrificio di tutti, attaccanti compresi. Da martedì testa al derby con il Canicattì”.

In sala stampa presenti Alessandro Contino, soddisfatto per il gol-vittoria, Gabriele Sanci e il nuovo esordiente David Biancola che si sono presentati alla stampa. Dirigenza ancora sul mercato per potenziare l’organico. “Martedì Luca Cavallo avrà a disposizione- ha detto il direttore sportivo Tino Longo-due forti atleti, un centrocampista ed un attaccante. Stiamo definendo tutti i dettagli per il passaggio in gialloblù. Martedi dopo gli allenamenti verranno presentati alla stampa”