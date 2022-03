PRO FAVARA: bottino pieno a Palermo

La Pro Favara si rialza subito dallo scivolone interno infrasettimanale contro il Mazara e fa il pieno nell’anticipo della ventiseiesima giornata. Sul difficile campo (in tutti i sensi) della Parmonval la squadra di Tudisco incassa 3 punti pesanti in questo rush finale, per una conquista di un posto utile e di privilegio in classifica in chiave play off.

Privi di Bossa e Fallea squalificati i gialloblu al “Franco Lo Monaco” hanno battuto una ottima Parmonval dell’ex Carioto.

Dopo i primi venti minuti di gioco gli uomini di Tudisco vanno in vantaggio grazie a Morris Passewe che in velocità sfrutta un preciso assist di Peppe Gambino. Nell ripresa, dopo varie occasione create dalle due squadre, i gialloblù sferrano il colpo del KO con il centravanti Gambino abile a deviare un calcio d’angolo battuto da Giuffrida.

Tre punti importanti e pesanti ottenuti contro una delle squadre più organizzate del campionato e soprattutto su un terreno di gioco sabbioso (l’unico nella categoria) che ha facilitato (conoscendolo bene) nella manovra i padroni di casa.

Adesso doppio turno interno. Domenica sarà ospite il Monreale (già battuto all’andata) e poi domenica delle Palme l’atteso derby con l’Akragas. Per chiudere poi il campionato sabato 16 a Casteltermini. Sperando in altri impegni che fanno rima con play off.

Da segnalare, ma non è più una novità, la presenza di un ristretto ma rumoroso gruppo di ultrà gialloblù.