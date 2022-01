Pro Favara: causa covid la società dispone lo stop degli allenamenti

A causa della positività di un gruppo di tesserati la SSD Pro Favara 1984 ha disposto lo stop degli allenamenti. La società in queste settimane ha alzato il controllo sul gruppo squadra predisponendo anche un controllo a tappeto con test rapidi ad ogni rientro dai giorni di pausa. Nonostante ogni forma di prevenzione, tra i quasi 1000 contagi registrati a Favara adesso si aggiungono anche quelli di un gruppo di tesserati. In questi giorni saranno sanificati tutti gli ambienti dello stadio “Bruccoleri” come spogliatoio, infermeria e altri spazi comuni.