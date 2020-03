Pro Favara. Dopo la vittoria sull’Akragas, con un comunicato la società ringrazia i tifosi

Il presidente Rino Castronovo, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i tesserati del Pro Favara all’indomani dell’entusiasmante e meritata vittoria ottenuta al “Bruccoleri” sull’Akragas tengono a ringraziare i tantissimi supporters corsi allo stadio per sostenere la locale squadra nel derby di campionato, fondamentale per la corsa alla salvezza diretta dei gialloblù.

“Siamo grati alle centinaia di ragazzi presenti in curva a sostenere e incitare costantemente i giocatori in campo con cori e coreografie degne dei migliori campionati nazionali così com’è stato emozionante vedere tutta la tribuna stracolma di gente e questa vittoria è interamente dedicata a lei” dice il presidente Rino Castronovo. La dirigenza coglie l’occasione per ringraziare il deputato locale Giovanni di Caro che oltre ad essere stato presente in tribuna, ha versato un importante contributo per le casse societarie.