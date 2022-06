PRO FAVARA: FABIO BOSSA E PIETRO MARINO RICONFERMATI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Arrivano le prime riconferme ufficiali in casa Pro Favara. Il centrocampista messinese Fabio Bossa ed il difensore mazarese Pietro Marino, punti fondamentali della squadra della scorsa stagione, continueranno a vestire la maglia gialloblù anche nel prossimo campionato.

Intesa raggiunta con una stretta di mano con i dirigenti della SSD Pro Favara 1984 e tanta voglia di firmare prestazioni importanti al servizio della squadra. “Bossa e Marino- ci dice il D.S. Tino Longo- come tanti altri hanno dimostrato serietà in campo e fuori e attaccamento alla maglia. Sono le prime riconferme dell’organico dello scorso anno. In questi giorni stiamo incontrando gli atleti, spiegando il progetto della prossima stagione”.