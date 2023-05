Pro Favara: Fabio Bossa e Vito Lupo confermati nel centrocampo della squadra gialloblù

È ufficiale: la Pro Favara ha annunciato le prime due conferme in casa per la prossima stagione. I centrocampisti Fabio Bossa e Vito Lupo continueranno a far parte dell’organico della squadra gialloblù, guidata dall’allenatore Gaetano Catalano. La notizia della conferma di Bossa e Lupo è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi e dagli appassionati di calcio della città. Entrambi i giocatori hanno dimostrato un grande impegno e una prestazione costante durante la scorsa stagione, contribuendo significativamente ai risultati positivi ottenuti dalla squadra.

Fabio Bossa, centrocampista di grande esperienza, si è rivelato un punto di riferimento fondamentale nel centrocampo della Pro Favara. Con il suo eccezionale senso tattico, la sua abilità nel costruire azioni di gioco e la sua capacità di recuperare palloni, Bossa ha dimostrato di essere un elemento chiave nella strategia di Catalano.



Vito Lupo, giovane promessa del calcio locale, ha stupito tutti con la sua maturità e il suo talento. Il suo stile di gioco dinamico e la sua determinazione hanno conquistato i cuori dei tifosi, che non vedono l’ora di vederlo crescere ulteriormente nella squadra.

La notizia delle prime due conferme è solo l’inizio del processo di costruzione della squadra per la prossima stagione.