PRO FAVARA: grande colpo! Arriva dall’Akragas il bomber Giuseppe Gambino

È ufficiale. Sotto l’albero di Natale i tifosi della Pro Favara trovano un grande colpo di mercato. La dirigenza gialloblù, presieduta da Rino Castronovo, potenzia il reparto d’attacco della squadra con l’ingaggio di Giuseppe Gambino, bomber con oltre 200 gol in carriera, fino a domenica in forza all’Akragas.

Operazione portata a bordo dal direttore sportivo Tino Longo che ha saputo concretizzare con Gambino la volontà dell’intera dirigenza di dare al mister Tudisco un uomo d’area di rigore con esperienza e carisma.

Gambino, che ritorna a Favara dopo quasi 20 anni, si aggregherà al gruppo giorno 28, per la ripresa degli allenamenti dopo alcuni giorni di meritato riposo per la pausa natalizia.