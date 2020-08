Pro Favara in crescita: sei gol e buone geometrie di gioco nell’amichevole contro il Città di Caltanissetta

Secondo test stagionale del Pro Favara, squadra che inizia a prendere forma e che già presenta una propria identità in campo. In un pomeriggio di caldo afoso, quasi da bollino rosso, i gialloblù hanno ospitato il Città di Caltanissetta, squadra che militerà nel campionato di Promozione. È stato un buon test per il tecnico favarese Luca Cavallo e per il suo staff di preparatori. Buone le indicazioni nei vari reparti di gioco, con i giocatori che stanno iniziando a cementare intesa e mettere in pratica i vari schemi di gioco. C’è stato spazio per tutti, compreso il nutrito gruppo della juniores composto da giovani promettenti. La partita è terminata 6-1. In gol per i gialloblu uno scatenato Cortese, bomber autore di una bella tripletta, Abate andato a segni due volte e Bucceri. Ma a prescindere dalla pioggia di oggi quello che interessava era la crescita della squadra. “Sono soddisfatto del lavoro fatto dai ragazzi- ha detto a fine gara Luca Cavallo- e dell’impegno che stanno mettendo in questa delicata fase di preparazione.

Nonostante il carico di lavoro la squadra, soprattutto nella parte iniziale della gara, ha giocato in scioltezza, creando interessanti trame offensive e rischiando poco in difesa. Ci avviciniamo al debutto ufficiale stagionale previsto per domenica prossima contro il Canicattì, in trasferta, per il primo turno di coppa italia”. Domani giornata di riposo per tutti. Gli allenamenti riprenderanno martedì. In settimana prevista anche un’amichevole in notturna a Raffadali, prima dell’impegno di Coppa Italia.