Pro Favara: oggi test a San Cataldo

Allenamento congiunto oggi pomeriggio alle 17.00 al Valentino Mazzola per Pro Favara e Sancataldese. Contro la compagine verdeamaranto che milita in serie D, Francesco Tudisco proverà uomini e schemi. Dopo 11 giorni di allenamento si tratta del primo confronto con un’altra squadra. Ad agosto non è importante il risultato ma la prestazione. Oggi l’allenatore gialloblù darà minutaggio a tutta la rosa. Poi sabato mattina altra seduta di allenamento per poi staccare la spina per Ferragosto per un breve periodo di “ferie” per scaricare le fatiche accumulate in queste giornate di doppia seduta di allenamenti. Si riprenderà poi il 17 agosto con un secondo programma di preparazione di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione in programma il 28 agosto all’Esseneto con la gara d’andata di Coppa Italia contro l’Akragas