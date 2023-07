Pro Favara presenta il nuovo logo disegnato dall’artista locale Salvatore Morgante: “E’ un tributo alla mia città”

La Pro Favara, squadra calcistica nota per la sua lunga storia e radicata nel tessuto sociale della città, ha recentemente svelato il suo nuovo logo in vista del raduno precampionato. Il logo, oggetto di grande attesa, è stato disegnato e firmato dall’art director locale Salvatore Morgante, il quale ha dichiarato di voler rendere omaggio alle sue radici e alla città che l’ha visto crescere. Salvatore Morgante, noto artista che ha collaborato in passato con prestigiosi progetti sia a livello nazionale che internazionale, ha voluto dedicarsi a questo lavoro come un segno di gratitudine e impegno verso la sua città natale. Nel corso degli anni, Morgante ha affinato le sue competenze artistiche ed è diventato un professionista di grande talento, ma ha sempre sentito un forte legame con Favara e desiderava contribuire al progresso e alla rinascita della comunità che gli ha dato tanto.

“La creazione del nuovo logo per la squadra della Pro Favara rappresenta per me un tributo alle radici e alla città in cui sono cresciuto”, ha commentato l’artista. “Dopo tanti anni di significative collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale, è un vero onore tornare alle origini e portare finalmente il mio contributo alla crescita sociale ed economica della mia città, utilizzando le competenze che negli anni ho sviluppato.”

Il nuovo logo della Pro Favara testimonia l’impegno di Morgante nell’identificare elementi significativi della città e della sua cultura per poi rappresentarli in modo artistico. Il simbolo rispecchia l’essenza di Favara, abbracciando la sua storia, le sue tradizioni e i suoi colori, oltre a riflettere l’energia e la passione che il calcio evoca in tutti i cittadini. La Pro Favara, con il nuovo logo, si appresta a iniziare la stagione con un rinnovato spirito di squadra e determinazione. L’artista Morgante ha espresso i suoi migliori auguri alla squadra, auspicando che indossino il logo con fierezza e lo portino in campo con determinazione e passione. Con la speranza di ispirare e generare cambiamenti positivi nella città, la Pro Favara cercherà di portare avanti la sua tradizione calcistica e la sua importante missione sociale. Il nuovo logo della Pro Favara non è solo un segno distintivo per la squadra, ma rappresenta anche l’incarnazione dell’amore e dell’impegno di un artista per la sua città. Un simbolo che unisce il calcio e la comunità, pronto a fare storia e a rafforzare il legame tra Favara e la sua squadra del cuore.