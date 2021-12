PRO FAVARA: San Silvestro in campo.

Si respira un ottimo clima in casa Pro Favara. E non solo per il bel sole che ha riscaldato questa mattina il manto erboso del “Bruccoleri”. Mister Francesco Tudisco, anche in vigilia di Capodanno, ha fatto svolgere l’ultima seduta di allenamento 2021 completando una intensa settimana di sedute dedicata oltre a tecnica, tattica e pallone anche richiami relativi alla preparazione atletica. Questa mattina, dopo una combattuta partitella in famiglia, quasi tutti gli atleti sono partiti per raggiungere i familiari nelle rispettive città di residenza. Si riprenderà la prossima settimana in clima campionato per preparare la partita con l’Enna in programma giorno 9 gennaio per la prima partita del girone di ritorno.