Pro Favara, testa al big match di domani contro il Mazara

Giornata di rifinitura in casa Pro Favara: domani ore 15 i gialloblù sono chiamati ad una prova di carattere contro il Mazara, attualmente terza forza del campionato, e trovare i tre punti per continuare a lanciare l’assalto alla Nissa ancora salda in testa con sei lunghezze di vantaggio. Dopo la convincente vittoria nel rientro in campionato per 3-1 contro il Geraci sul campo del “Bruccoleri” trascinata da un Retucci in splendida forma, la squadra di mister Catalano si approccia alla sfida di domenica pomeriggio con almeno una buona notizia: Ficarrotta c’è. La presenza del bomber nell’elenco dei convocati non era da dare per scontata: l’attaccante favarese era infatti stato costretto a fermarsi nell’ultima partita, dopo aver patito un dolore durante un allungo sulla fascia.

Ai microfoni della società gialloblù, il DS Longo ha presentato la partita con parole molto chiare: “Dobbiamo tenere il passo, perchè la distanza poi non ci permetterebbe più di sognare o avvicinarci alla squadra che ci precede (la Nissa, ndr.). Abbiamo rafforzato la squadra con l’arrivo di due giocatori ed un buon portiere, si è messa più esperienza rispetto alla prima parte di campionato. Non abbiamo mai mollato, abbiamo avuto parecchi infortuni e siamo riusciti a vincere anche mettendo in campo difensori come attaccanti. I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, speriamo di andare a fare la nostra partita”.

I convocati della Pro Favara per la sfida di domani

Portieri:

Scuffia, Pinelli, Sansone

Difensori:

Bertella, Bontempo, Di Bella, Limblici, Marino, Miano, Noto, Rizzo, Vizzini

Centrocampisti:

Bossa, Caternicchia, D’Amico, Lupo

Attaccanti:

Balistreri, Cammilleri, Ficarrotta, La Piana, Lucarelli, Mistretta, Retucci