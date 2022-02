Pro Favara. Tudisco: “La forza della squadra è il gruppo”

Squadra coesa, spogliatoio unito, un solo verbo: lavorare. È questa la formula-Tudisco che ha creato nella Pro Favara la squadra rivelazione del torneo. Ieri a Palermo una vittoria netta che mette punti in classifica ma soprattutto fornisce ulteriori segnali di maturità del gruppo. Francesco Tudisco alla vigilia aveva tenuta alta la concentrazione del gruppo, facendo scendere in campo ieri una squadra che doveva affrontare la Cus con il massimo rispetto, dimenticando l’euforia della vittoria esaltante in extremis sull’Enna e soprattutto senza considerare i palermitani squadra fanalino di coda. “Sapevamo dell’insedia della partita. Avevamo perso tante energie mercoledì nel recupero con l’Enna – ci dice il mister Tudisco- ed avevo preparato l’anticipo di sabato in appena 48 ore. Ho chiesto alla mia squadra di scendere in campo mentalmente liberi, giocare il calcio che conoscono, rispettare un avversario che in classifica è ultimo ma non merita questa posizione. Una squadra quella palermitana con buoni giocatori e che esprime anche un buon gioco, soprattutto sulle fasce facendo tanti traversoni. Siamo stato bravi a fare gol nel primo tempo con loro schierati a 5 dietro. Dopo il vantaggio abbiamo costruito la vittoria rischiando poco e andando in rete altre 2 volte e sfiorando nel finale un risultato più rotondo”.

Nove punti in sette giorni ed un premio ai ragazzi.

“Tra preparazione in attesa di riprendere il campionato, quarantene, rinvii e recuperi- conclude Tudisco- ho mantenuto in sede il gruppo squadra ed il loro comportamento è stato da veri professionisti. Se vogliamo fare calcio e divertirci e dare soddisfazioni ai nostri tifosi che ci hanno seguito anche di sabato pomeriggio a 130 km di distanza, dobbiamo miscelare lavoro, impegno, serietà. Questo il mio credo calcistico. Abbiamo una società che ci sostiene e ci sta vicino. A loro e alla città di Favara dobbiamo dare il massimo. Il premio-partita? Un giorno di riposo e dare la giusta opportunità alla squadra di raggiungere le rispettive famiglie e trascorrere una domenica tra i cari”.

Lunedì 14 febbraio alle 15.00 tutti in campo al “Bruccoleri”. C’è da preparare la difficile sfida con la Nissa.