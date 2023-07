Pro Favara: Un mosaico di qualità prende forma con i nuovi acquisti

Il bomber Antonio Cannavò si è presentato questa mattina alla stampa e ai suoi nuovi tifosi presso lo stadio “Bruccoleri”. Accolto dal direttore generale Gino Mendolia e dal direttore sportivo Tino Longo, Cannavò ha fatto la sua “prima uscita” a Favara insieme all’ala esterna Max Lucarelli e al giovane Emanuele Di Bella. Cannavò e Lucarelli, entrambi provenienti dal Città di Taormina dello scorso anno, sono considerati tasselli importanti per il progetto della Pro Favara. Il direttore sportivo Tino Longo si è mostrato soddisfatto per l’acquisizione dei due professionisti e ha ringraziato i loro procuratori, Maurizio Casilli e Fabio Messinese, per aver facilitato il loro passaggio nella squadra gialloblù. Entrambi i giocatori hanno manifestato da subito la volontà di sposare il progetto della Pro Favara.



Inoltre, un altro ingresso di rilievo nello staff tecnico è stato quello di Giovanni Costantino, che assumerà il ruolo di allenatore dei portieri. Costantino, proveniente dalla Sancataldese in serie D, ha contribuito lo scorso anno alla promozione dell’Akragas, squadra che si è distinta per essere stata una delle meno perforate nei vari campionati italiani. Oltre alla sua esperienza sul campo, Costantino ricopre anche il ruolo di coordinatore dell’AIAP (Associazione Italia Allenatori Portieri), che fa riferimento alle principali scuole calcio per portieri in Italia.



Questo incarico prestigioso certifica le sue competenze tecniche, relazionali ed umane, e sottolinea l’importanza che la Pro Favara attribuisce alla formazione e allo sviluppo dei portieri. Con questi nuovi arrivi e l’ingresso di Costantino nello staff tecnico, la Pro Favara dimostra di puntare alla costruzione di una squadra competitiva e di qualità, con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati nella stagione imminente.