Pro Favara. Visita del sindaco Anna Alba allo stadio “Bruccoleri”

La seconda settimana di preparazione precampionato inizia con la visita del sindaco Anna Alba allo stadio “Bruccoleri”. La prima cittadina si è recata nell’impianto sportivo di Piazzale Giochi Olimpici per salutare dirigenza, staff tecnico e giocatori. È il secondo incontro che Anna Alba ha con il tecnico Luca Cavallo e l’entourage gialloblù, dopo la partecipazione alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. “Mi ha colpito l’entusiasmo che c’è in campo -ha detto Anna Alba soffermandosi con il presidente Rino Castronovo e l’allenatore Luca Cavallo- ed il clima che si respira. Speriamo di rivedere al più presto i tifosi sugli spalti”. Apprezzata la visita da parte della società gialloblù. “Fa piacere avere l’amministrazione comunale vicino- ha detto il presidente Castronovo- che segue con attenzione l’inizio di quella che per noi è una nuova era. Certi obiettivi si raggiungono con tutta la città al fianco della squadra”