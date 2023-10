Problematiche nella sanità locale, Iacono in visita al “San Giacomo d’Altopasso”

Prosegue l’attività di controllo e ascolto dei problemi che riguardano le strutture sanitarie agrigentine da parte della deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono. Nella mattinata di ieri la parlamentare è stata all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata.

“Grazie all’interlocuzione con i dirigenti medici, che ringrazio per la disponibilità – dice Iacono in una nota – ho rilevato le innumerevoli emergenze del nosocomio licatese, emergenze già note dopo la visita in altri ospedali della provincia: ingente carenza di personale con conseguente sovraccarico di lavoro dei medici in servizio e con l’impossibilità di garantire costantemente adeguati livelli di assistenza. Reparti ridotti al lumicino che vanno avanti grazie alla volontà del limitato personale medico- sanitario presente. Tutto ciò- continua – nonostante siano stati banditi dei concorsi, però mai espletati dall’Asp, e nonostante il San Giacomo accolga un elevato numero di pazienti. L’ennesima prova di un sistema al collasso, mentre la Regione e il Governo Schifani continuano a guardare alle poltrone e agli incarichi e con un Governo nazionale di destra che decide di tagliare ulteriormente le risorse per la sanità pubblica.

Prosegue il mio impegno per portare a Roma le istanze e i bisogni del mio territorio e per difendere il Sistema sanitario nazionale”.