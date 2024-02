Problemi di illuminazione pubblica a Favara: Il consigliere comunale Carmelo Sanfratello solleva la questione

Il Consigliere Comunale di Favara, Carmelo Sanfratello, ha portato all’attenzione della cittadinanza una problematica persistente riguardante l’illuminazione pubblica. In una nota inviata alla redazione, Sanfratello ha evidenziato le gravi lacune nell’attuale sistema, evidenziate da episodi recenti di intere zone rimaste al buio nonostante le segnalazioni. Di seguito la nota integralmente allegata: “Pubblica Illuminazione, qualcosa non funziona! Che qualcosa non funziona, ormai è un dato di fatto! Il project dell’Illuminazione pubblica presenta delle falle evidenti, ieri è toccato alla zona di Via dei Mille e vie limitrofe, con interessamento anche di parte di Via IV Novembre, zone che sono rimaste completamente al buio e che nonostante le numerose segnalazioni fatte, non sono state riaccese. Stamattina, insieme alla commissione Assetto del Territorio, abbiamo incontrato il responsabile dell’Utcper i lavori di pubblica illuminazione, evidenziando i problemi riscontrati in questo periodo, perché è consuetudine che a zone alterne interi quartieri rimangono al buio. Ieri è toccato a Via dei Mille e zone limitrofe, due giorni fa invece è rimasta completamente al buio la Contrada Burgialamone, giorni addietro è toccato a parte di Via Ugo Foscolo e Via Cicero e Di Francisca. Considerato che il consumo di energia elettrica è a carico della ditta affidataria del project, chiediamo una verifica sul corretto funzionamento dell’impianto e su queste “anomalie” riscontrate, al fine di evitare che interi quartieri rimangono senza luce”.