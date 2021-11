“Prodigi – La musica è vita” su Rai Uno. Presente in giuria Angela Maniglia

“Prodigi – La musica è vita”, talent show televisivo in onda in prima serata su Rai Uno mercoledì 17 novembre, sarà presente in giuria Angela Maniglia, direttrice della SCUOLA DI CANTO ARCADIA di Favara. Quest’anno al timone della trasmissione ci saranno Serena Autieri e Gabriele Corsi.

“Ormai da tempo – dice Angela Maniglia – lavorando nel campo della musica e dello spettacolo ed essendo infatti direttrice della scuola di canto, spesso mi ritrovo a valutare talenti ma questa volta è stato diverso sotto i riflettori di un vero studio televisivo e accanto personaggi del mondo dello spettacolo”.

Nel corso della puntata, si ritroverà a giudicare nove talenti, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, che si esibiranno nelle rispettive specialità al cospetto sia della giuria dei big, composta da personaggi dello spettacolo come il maestro e Ambasciatore dell’UNICEF Italia, Beppe Vessicchio, Ermal Meta, Daniel Ezralow, Malika Ayane e quest’anno non da presentatore ma in veste di giurato Flavio Insinna che dalla giuria tecnica dove ne fanno parte i big eleggeranno i tre finalisti per ogni categoria, mentre il vincitore assoluto, al quale andrà una borsa di studio offerta dall’UNICEF, sarà eletto dalla giuria tecnica dove ne fa parte la stessa Angela Maniglia assieme all’agrigentino musicista e pianista Salvatore Galante ed altri 100 esperti nel campo delle tre categorie. Ad assistere la trasmissione come pubblico anche la coppia favarese Vassallo/Spaziani.

Uno show da non perdere dedicato al talento dei bambini e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine Italy. Tra gli ospiti della serata ci saranno Lino Banfi testimonial UNICEF, Clementino, Roy Paci…

Padroni di casa di questa quinta edizione, in onda mercoledi 17 novembre in prima serata, due volti amatissimi di Rai 1: Serena Autieri e Gabriele Corsi.

Per aiutare i bambini più poveri del mondo a crescere protetti, ad avere opportunità e sviluppare i loro talenti, i telespettatori potranno sostenere l’UNICEF donando 2 euro al 45525 con SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali; 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; 5 o 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone, Tiscali.