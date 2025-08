Progetti sociali a Favara: 500 euro al mese per chi partecipa ai PUC

A Favara partono ufficialmente i Progetti di Utilità Collettiva (PUC), rivolti ai cittadini che beneficiano del Supporto per la Formazione e il Lavoro. A comunicarlo è l’assessore ai Servizi Sociali, Vincenzo Cassaro, sottolineando l’importanza di un’iniziativa che coniuga inclusione sociale e impegno per il territorio. I progetti coinvolgeranno diverse aree, dalla sicurezza e supporto scolastico alla cura degli spazi pubblici, fino ad attività dedicate alla cittadinanza attiva. Tra le iniziative attivate ci sono “Scuola sicura”, “State insieme a scuola”, “Puliamo la città”, “Favara è di tutti” e “Liberamente”. Possono partecipare i cittadini tra i 18 e i 59 anni, con un ISEE inferiore a 10.140 euro, che non percepiscono l’assegno di inclusione. È necessario aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale e successivamente il Patto di Servizio Personalizzato, che potrà includere i PUC o percorsi formativi.

Ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità mensile di 500 euro, per un massimo di 12 mesi, erogata direttamente dall’INPS. È importante chiarire che queste attività non sono rapporti di lavoro e non vanno a sostituire il personale del Comune. Un’occasione concreta per rimettersi in gioco e, allo stesso tempo, dare una mano alla propria città. Per informazioni e adesioni, ci si può rivolgere al Centro per l’Impiego di Favara, in via Capitano Callea.