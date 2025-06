“Progetto Caos”, percorso educativo e creativo con laboratori di scrittura e tecniche di ripresa per avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini

Si è svolto al teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento l’evento finale del “Progetto Caos”, un’iniziativa finanziata dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del programma “Cinema per la Scuola – Progetti territoriali”. “Progetto Caos” ha coinvolto 439 alunni e studenti le scuole di Agrigento di ogni ordine e grado, offrendo a loro un percorso educativo e creativo incentrato sulla narrazione, l’espressione personale e il racconto del territorio attraverso strumenti contemporanei. “Obiettivo del progetto – spiegano Tonino Moscatt e Angelisa Castronovo di WellSee, società che ha curato il progetto – è stato quello di avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini, stimolando pensiero critico, consapevolezza culturale e capacità comunicative”.



Hanno aderito al progetto il Liceo “Empedocle”, Liceo “Politi”, ITET “L. Sciascia”, I.C. “S. Quasimodo”, I.C. “Anna Frank”, I.C. “Agrigento Centro”, Istituto omnicomprensivo “L. Pirandello” e le scuole di Lampedusa.

Accanto alla WellSee srl, società capofila, la WAY Experience Srl , con loro i partner istituzionali: Comune di Agrigento, Fondazione Teatro Luigi Pirandello; Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi; Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento; Cooperativa San Marco; Accademia delle Belle Arti Michelangelo; Sicilia Film Commission; Regione Siciliana.

I 439 studenti partecipanti al “Progetto Caos” sono stati impegnati in incontri formativi in aula con esperti, dando vita a laboratori di scrittura e tecniche di ripresa per la creazione e produzione di un cortometraggio-documentario. Molto apprezzata anche la realizzazione di un contenuto immersivo in realtà virtuale.



Durante l’evento conclusivo al Teatro Pirandello, condotto dal giornalista Giuseppe Moscato, sono stati presentati i contenuti realizzati dagli studenti che hanno ricevuto il plauso per l’eccezionale lavoro svolto da Domenico Catuara dell’Ufficio scolastico Provinciale e Fabrizio La Gaipa del Distretto Turistico Valle dei Templi.

E’ stato proiettato il documentario “Le meraviglie di Caos” realizzato nel corso dell’evento formativo. A raccontare la bella esperienza Angela Rancatore, docente dell’Istituto Politi con l’alunno Riccardo Ferlisi, e Luigina Falci maestra delle elementari “Tortorelle” con i piccolo Lorenzo Dumas..

Coinvolgete la visione del trailer “Akragas VR Experience”, presentato da Marco Pizzoni di WAY Experience, che è stato realizzato anche dagli student, in quanto oltre al cinema il progetto prevedeva anche l’educazione al linguaggio digitale e al VR (Virtual Reality), che gli studenti-spettatori hanno potuto vedere con gli speciali visori.

Esperienze e riflessioni che gli studenti protagonisti hanno potuto condividere con l’attore, regista ed autore Gaetano Aronica che ha concluso la manifestazione.