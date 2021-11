Progetto “LIBERI DI ESSERCI”. Il comune di Agrigento si classifica al 24esimo posto

Il comune di Agrigento si classifica al 24esimo posto e viene ammesso al finanziamento di € 88.828 per il progetto “LIBERI DI ESSERCI”. Pubblicata la graduatoria del DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica. Il sindaco di Agrigento e l’assessore alle pari opportunità Roberta Lala esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto. Il contributo permetterà l’apertura di uno sportello di ascolto e consulenza per le persone LGBT.