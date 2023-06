Progetto Palcoscenico della legalità: gli alunni del Liceo statale “King” portano in scena il musical “Supereroi”

Si è concluso con successo il laboratorio teatrale “Palcoscenico della legalità”, il progetto PON Legalità che ha visto come ente capofila l’Accademia Palladium, in collaborazione con il Liceo Statale “Martin Luther King” di Favara, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella. Gli alunni, guidati dalla sapiente esperienza della prof.ssa Arianna Vassallo e coadiuvati dal prof. Melchiorre Lentini, hanno messo in scena lo spettacolo teatrale intitolato “Supereroi”. Peppino Impastato, Don Pino Puglisi, il giudice Rosario Livatino, e tante altre importanti personalità- vittime bianche ed innocenti- morte sotto la scure della mafia, hanno preso vita grazie all’interpretazione degli studenti del Liceo M.L.King. Un musical, accattivante, contemporaneo e coinvolgente, avente un obiettivo fondamentale: sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole, del bene comune, della cittadinanza attiva e della legalità. Soddisfatta il D.S del Liceo Statale King la quale ha avuto parole di elogio, stima e gratitudine nei confronti di tutti i fautori della rappresentazione teatrale. Uno spettacolo che effettivamente, non dovrebbe esaurirsi nell’ambito di una sola ed unica proiezione, bensì dovrebbe essere girovaga e muoversi nelle varie realtà, sia su palcoscenico che nelle scuole.

I giovani attori sono: Amato Salvatore, Bellavia Alessio, Canino Evelyn, Licata Daniel Giuseppe, Licata Elisa, Puma Anya, Maria Sergio, Spina Gianmarco, Moscato Michele Karol, Nicotra Agostino, Palumbo Davide, Puma Gabriele, Bartolotta Marika, Rinoldo Maria Francesca, Rossano Maia, Salamone Matilde.

Sotto le interviste: