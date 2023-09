Prognosi incerta per giovane 24enne investita: Favara sotto Shock

Le condizioni di salute della giovane ventiquattrenne di Favara coinvolta in un tragico incidente stradale ieri sera, mentre attraversava via Vittorio Emanuele ad Agrigento, è rimasta incerta sin dall’inizio e continua a esserlo.

La vittima, in seguito all’incidente, è stata trasferita dall’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove era stata ricoverata immediatamente dopo l’incidente, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. La giovane è stata investita da un’automobile d’epoca, una Lancia Appia guidata da un sessantenne di Agrigento.

L’intera comunità di Favara è solidale con la giovane vittima e le sue famiglie, sperando in un miglioramento delle sue condizioni e nell’efficacia delle indagini in corso per fare luce su questo drammatico evento. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua salute.