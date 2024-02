Promuovere i valori costituzionali attraverso l’Arte: Concorso di pittura per studenti di Favara

L’ Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.) e il Centro Socio Culturale “Cav. Calogero Barba” hanno indetto il primo concorso di pittura “La Repubblica su tela” dedicato alla Repubblica Italiana e rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di I° Grado della Città di Favara. Il bando ha l’intento di sensibilizzare i giovani sul tema dei Valori Costituzionali e della Repubblica Italiana suscitando in loro riflessioni e sensibilità attraverso l’arte della pittura. Valori, questi, cari all’ A.N.I.O.C. che si è sempre distinta in ambito nazionale e regionale nella promozione dei valori della Patria e alle cause umanitarie, agli impegni sociali, culturali ed istituzionali. “Essere stati invitati a partecipare e sponsorizzare una così interessante e propositiva iniziativa, soprattutto perché rivolta ai giovanissimi alunni degli istituti del Comune di Favara, ci onora e ci inorgoglisce, ancor più se la proposta, alla quale abbiamo subito aderito, arriva dal centro socio culturale intitolato al compianto nostro socio Cav. Calogero Barba” dice il commendatore Gaetano Marongiu delegato provinciale dell’A.N.I.O.C. Il Centro Socio Culturale Cav. Calogero Barba patrocinerà i premi in balio attraverso 3 borse di studio mentre l’A.N.I.O.C. consegnerà le targhe con i riconoscimenti ai vincitori nel corso di una delle cerimonie della stessa associazione. “Non posso che esprime un ringraziamento affettuoso e sentito alla Delegazione Provinciale dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.) ed al delegato provinciale Commendatore Gaetano Marongiu per avere accolto con grande partecipazione l’idea di promuovere un concorso di pittura in memoria di mio Padre. Ricordare papà celebrando i suoi valori riempie il cuore di gioia a me ed alla mia famiglia. Sono certo che da questo primo concorso possa germogliare una realtà cittadina interamente dedicata ai valori della Patria e che sappia coinvolgere i più giovani attraverso l’arte e la promozione culturale”.

Gli elaborati verranno consegnate entro il 31 marzo e la premiazione avverrà nel corso della cerimonia degli insigniti che si terrà il 23 aprile.