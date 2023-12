Proroga contrattisti: Il Sindaco Palumbo protegge i precari di Favara

Nella giornata odierna, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha compiuto una mossa decisiva per garantire stabilità e sicurezza occupazionale nel Comune. Attraverso un’ordinanza, Palumbo ha prorogato i contratti di 237 lavoratori precari fino al 31 gennaio 2024.

Questa iniziativa, ispirata dalla volontà di tutelare il futuro dei dipendenti e assicurare i servizi essenziali ai cittadini, è stata adottata seguendo l’indicazione del prefetto Filippo Romano. La decisione del sindaco si inserisce in un contesto di impegno concreto verso la comunità, proiettando uno sguardo attento alle esigenze di chi contribuisce quotidianamente al funzionamento del Comune. Allo stesso tempo, l’attenzione si sposta all’Assemblea Regionale Siciliana, dove è in discussione un emendamento finalizzato a estendere la proroga almeno per l’anno 2024. Il dibattito è previsto per l’8 gennaio, e rappresenta un passo significativo per garantire continuità occupazionale e stabilità economica.

Il sindaco Palumbo, affiancato dai colleghi di Porto Empedocle e Casteltermini, è in attesa di aggiornamenti dai Governi nazionale e regionale. Questa attenzione congiunta mira a risolvere con determinazione una problematica cruciale per la comunità locale. La proroga dei contratti rappresenta un atto concreto di solidarietà, orientato a proteggere i diritti dei lavoratori e a preservare la qualità dei servizi erogati dal Comune di Favara.