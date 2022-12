Proroga personale Covid. Forza Italia “Mantenuto impegno per potenziare servizio sanitario”

“La proroga per tutti i lavoratori impegnati contro il Covid è certamente una buona notizia per tutta la sanità siciliana. Si tratta di personale medico, sanitario e amministrativo che ha maturato sul campo una grande esperienza che non andrà dispersa ma costituirà ora un patrimonio per tutto il sistema della sanità pubblica siciliana. La norma approvata stasera conferma la serietà e la bontà degli impegni assunti dal Governo regionale e dal Presidente Schifani in prima persona, che in questi primi mesi della legislatura confermano di lavorare per affrontare le emergenze nella giusta ottica di costruire sviluppo e servizi duraturi per tutti i siciliani.”

Lo dichiarano i deputati del gruppo di Forza Italia all’ARS (Pellegrino, Gallo Afflitto, Gennuso, Grasso, Lantieri, La Rocca Ruvolo, Vitrano, Falcone e Tamajo) dopo il voto di stasera che ha prorogato al 28 febbraio i contratti per tutto il personale assunto per l’emergenza Covid-19.