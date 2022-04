Protesta Peppe Di Rosa. Il sindaco Miccichè lo invita a pranzo per affrontare la problematica.

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha chiesto a Giuseppe Di Rosa, vice presidente provinciale Codacons, di sospendere lo sciopero della fame e lo invita a pranzo per affrontare le questioni poste nel corso della sua plateale protesta davanti il palazzo municipale.

“È stato un incontro cordiale e sereno – scrive il sindaco Miccichè -. Io e Giuseppe Di Rosa, è bene sottolinearlo, siamo dalla stessa parte, perseguiamo tutti e due il bene comune nel rispetto della trasparenza e della legalità.

A dimostrazione di ciò gli ho comunicato e comunico ai miei concittadini, che per quanto riguarda l’acquisto dei SUV, il Comune è ancora in attesa della risposta da parte del Ministero in merito alle procedure seguite dagli uffici Comunali”.