Protocollo di intesa tra “Progetto Giovani” e il Comune di Favara per l’estensione dell’iniziativa sportiva

“Abilmente Atleti, lo Sport come strumento di inclusione” questo il titolo del progetto finanziato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, promosso dall’Associazione Progetto Giovani in ATS con “Girasole Associazione di Volontariato” che riguarderà anche Favara.

Nei giorni scorsi è stato stipulato un protocollo di intesa tra la “Progetto Giovani” e il Comune per ampliare anche ai cittadini favaresi l’iniziativa prevista per i centri di Palermo, Canicattì e Aragona.

“Si tratta di una opportunità importante, che non avrà aggravi per l’ente ma offrirà un servizio mirato per consentire la massima inclusione dei nostri concittadini in situazioni di disabilità – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore alla Solidarietà Sociale Antonella Morreale -. Nessuno deve rimanere indietro”.

“E’ per noi un onore aver potuto interagire, attraverso questo protocollo, con l’Amministrazione prima e con l’intera cittadinanza poi, per l’attivazione del progetto -dichiara ‘il responsabile per l’accreditamento della Progetto Giovani Pietro Regina. La sinergia tra pubblico e privato, può fare solo che bene alla nostra Sicilia. Abilmente Atleti è articolato in 30 incontri, che nel caso specifico degli utenti di Favara, si terranno nel limitrofo Comune di Aragona già precedentemente individuato. Verrà garantito il trasporto da e verso casa. Nei prossimi giorni, verrà pubblicato sul sito web dell’Associazione e all’Albo Pretorio del Comune di Favara, il bando corredato di domanda di partecipazione al progetto”.