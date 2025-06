Pulizia del porto di San Leone: in azione i volontari di Plastic Free

Domenica 8 giugno, alle ore 10, l’associazione Plastic Free con il patrocinio del comune di Agrigento organizza una giornata dedicata alla pulizia del porto di San Leone. L’iniziativa coinvolgerà volontari, cittadini e appassionati dell’ambiente, tutti uniti dall’obiettivo di restituire decoro a uno dei luoghi simbolo del litorale agrigentino. Saranno rimossi rifiuti abbandonati, in particolare plastica e materiali inquinanti, spesso presenti tra le banchine, gli scogli e l’area circostante. L’associazione invita chiunque voglia dare una mano a partecipare. Non servono requisiti particolari, bastano un paio di guanti, scarpe comode e voglia di fare la propria parte per l’ambiente.Il ritrovo è fissato al porticciolo di San Leone, presso la sede della Lega Navale. Per ogni informazione si possono contattare Alessandro al 3283716784, Nunzio al 3887373252, Giuseppina al 3496950283, Carla Valentina al 3385882282, oppure Antonio al 3884538245. L’evento rientra tra le azioni di sensibilizzazione promosse da Plastic Free in tutta Italia per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere una cultura del rispetto verso il territorio. Un gesto concreto, a beneficio del mare e della comunità.