Pullara (Conflavoro PMI Sicilia) all’Italian Summit HSE: “Formazione sia centrale fin dalle scuole”

“La formazione deve essere il cardine su cui far ruotare tutto il nuovo sistema Lavoro fin dall’età scolare, dando maggiore centralità alla delicata materia della sicurezza in azienda. È uno dei primi impegni che, organizzando l’Italian Summit HSE, chiediamo alle istituzioni per la ripartenza”. Questo il commento di Giuseppe Pullara, vicepresidente nazionale di Conflavoro PMI e segretario regionale della Sicilia, sul primo vertice assoluto delle maggiori associazioni che si occupano di salute, sicurezza e ambiente di lavoro, andato in scena a Roma alcuni giorni fa a palazzo Wedekind, simbolicamente di fianco a palazzo Chigi.

“L’Italian Summit HSE, organizzato da Conflavoro PMI, ha l’ambizioso obiettivo di promuovere un’unitaria azione di lobby da parte delle associazioni HSE verso le istituzioni, con proposte forti,chiare e soprattutto applicabili a favore del benessere aziendale. Difatti, quel che serve per contrastare i 100 morti e gli oltre 50 milainfortuni al mese – spiega Giuseppe Pullara – è una sinergia tra pubblica amministrazione e tessuto imprenditoriale che aiuti a valorizzare la cultura della sicurezza, a farla percepire come un investimento e non come un costo. Non chiediamo solo una formazione differente, ma anche minore burocrazia e un sistema premiale di incentivi che copra mediante credito d’imposta almeno il 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi del Dlgs. 81/08”.

Al primo convegno hanno partecipato i più importanti figure istituzionali del settore, tra cui la sen. Rossella Accoto sottosegretaria al ministero del Lavoro, Bruno Giordano direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il sen. Gianclaudio Bressa presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e Franco Bettoni presidente dell’Inail. Il coordinamento tecnico dell’evento è stato curato dall’avv. Lorenzo Fantini, tra i massimi esperti HSE in Italia e già dirigente ministeriale.

“Insieme al nostro presidente nazionale Roberto Capobianco – conclude Giuseppe Pullara – ho partecipato all’Italian Summit HSE perché la Sicilia dovrà essere tra i territori protagonisti della nuova concezione della formazione e della sicurezza sul lavoro. Questo è sempre stato tra i nostri impegni principali, come dimostrano le numerose sinergie di Conflavoro PMI Sicilia con le istituzioni locali e regionali”.

Le associazioni componenti l’Italian Summit HSE sono Aifos, Unasf Conflavoro PMI, Fondazione LHS, Aiesil, Associazione Ambiente e Lavoro, Anmil, Aifes e Sistema HSE. Maggiori info su www.summithse.it