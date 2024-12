“Quali scelte per il futuro della sanità pubblica. Salviamo il nostro servizio sanitario nazionale”.

E’ questo il titolo del convegno che si terrà mercoledì 18 dicembre alle 17 nei locali del consultorio familiare di via Montevago e che è promosso dal Comune di Favara, dall’Aps “Noi per la salute – Tina Anselmi” di Caltanissetta e dal “Centro Donna George Sand”. Interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Antonio Palumbo, l’assessore alle Politiche sociali e per la Famiglia Vincenzo Cassaro e il consigliere comunale Pasquale Cucchiara. Sui temi del convegno invece relazioneranno il presidente dell’Aps “Noi per la salute – Tina Anselmi” Giuseppe Pastorello (“Finalità obiettivi e attività degli sportelli di ascolto dell’A.P.S. “Noi per la Salute” Tina Anselmi); il vicepresidente della medesima associazione, Michele Rizzo (“La tutela del diritto alla salute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza”) e il presidente dell’Anffas Caltanissetta Maurizio Nicosia (“Focus sul Decreto Legislativo 3 Maggio 2024”). Centrale l’esposizione del lavoro svolto dall’Aps “Noi per la salute Tina Anselmi” in termini di tutela del diritto alla Salute garantito dalla Costituzione e di creazione di una coscienza collettiva dei cittadini, con incontri pubblici e la creazione di sportelli pubblici di ascolto sanitario. Questa raccolta dei bisogni del territorio viene poi trasferita in proposte concrete alle Asp di riferimento per l’implementazione – variazione dei servizi offerti. Il convegno rappresenta un primo passo per esporre i servizi offerti e svolta dal centro in vista dell’avvio delle attività anche a Favara. La cittadinanza è invitata a partecipare.