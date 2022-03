QUANDO LA SANZIONE PER ECCESSO DI VELOCITȦ Ė NULLA

Le multe derivanti dalla rilevazione di velocità di un veicolo ad opera degli autovelox non sempre sono legali e quindi è possibile fare ricorso per essere annullate. L’Ordinanza 4002 emessa l’8 febbraio 2022 dalla Corte di Cassazione fa chiarezza, spero definitiva, sulle postazioni fisse e mobili e come devono essere collocate per essere ritenute legittime e non essere più tranelli per gli automobilisti considerati dalle pubbliche amministrazioni, specialmente locali, dei polli da spennare al fine di fare cassa e non per proteggerne l’incolumità.

Tutti siamo a conoscenza di postazioni fisse non proprio visibile, una per tutte quella posta sulla ex 640, oggi strada degli scrittori, a ridosso della rotatoria che segnale la fine, appunto, della suddetta strada, autovelox nascosto dai new jersey in calcestruzzo, per non parlare di quelle mobili spesso nascoste dietro vegetazione o in viottoli di imbocco sulle strade statali.

In base a tale sentenza ma, a mio parere lo stabiliva già chiaramente il codice della strada, finalmente si pone fine, spero, ai trabocchetti a danno degli automobilisti tartassati anche con questo sistema illegittimo.

Purtroppo però gli abusi erano all’ordine del giorno. La strada a scorrimento veloce (si fa per dire) Agrigento-Palermo è un esempio per tutti e oltre ad essere arcinota come la strada della morte è anche nota per controlli della velocità con postazioni spesso non visibili all’automobilista.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno scritto: «La postazione di controllo della velocità deve essere ben segnalata». Le postazioni per il rilevamento della velocità, sia fisse che mobili, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. L’ordinanza n. 4002 dell’8 febbraio 2022 specifica che il “requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono elementi distinti ed autonomi e….devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”

Inoltre i Giudici hanno chiarito che:“le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.

L’articolo 142, comma. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere “preventivamente segnalate e ben visibili.“

Sia che si tratti di postazioni autovelox fisse o mobili, “il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.“

In sintesi il requisito della segnalazione preventiva e quello della perfetta visibilità devono essere entrambi rispettati. In caso contrario si può impugnare la multa e ottenere il relativo annullamento.