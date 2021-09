“Quando l’impresa incontra l’arte”. Presentazione del libro “L’arte della salvezza” storia favolosa di Marck Art

“Quando l’impresa incontra l’arte”: lunedì 27 settembre alla Seap presentazione del libro “L’arte della salvezza” storia favolosa di Marck Art con l’autore Carmelo Sardo e il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Il gruppo Seap, una delle maggiori realtà imprenditoriali siciliane nel settore ambientale, apre le porte all’arte. Lo fa con un evento unico nel suo genere: accogliendo nei suoi spazi la presentazione di un libro e delle opere di un giovane talento che sta facendo parlare di sé in Italia e in altre parti del mondo. “Quando l’impresa incontra l’arte” il titolo dell’evento in programma lunedì 27 settembre dalle ore 18 nella sede Seap -zona industriale area ASI Aragona (Ag)-

Saranno presentati il libro del giornalista del tg5 e scrittore, Carmelo Sardo, <L’arte della salvezza> storia favolosa di Marck Art, pubblicato da Zolfo Editore, e le opere pittoriche dello stesso artista favarese che tanto successo stanno riscuotendo. A parlarne, con l’autore del libro e con Marck Art, il grande critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’evento sarà condotto da Marcella Lattuca e si aprirà con i saluti di Sergio Vella, amministratore unico gruppo Seap. All’evento sono state invitate le massime autorità regionali e provinciali. Prevista una degustazione curata dalle cantine CVA di Canicattì. Diretta streaming sulla pagina Facebook Welcome Network e ripresa integrale a cura di Gap Movie.