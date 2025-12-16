Questa mattina a Favara scuola e istituzioni unite nel Concorso Calogero Marrone

Si è svolta questa mattina, a Favara, la seconda edizione del Concorso regionale “Calogero Marrone”, dal titolo “Un eroe come compagno di banco: saper resistere ieri e oggi”, promosso in occasione degli 80 anni dalla Liberazione. L’evento ha avuto luogo presso il Castello Chiaramonte, nella Sala del Collare, e ha coinvolto studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, chiamati a riflettere sul valore della Resistenza e sul suo significato nel presente.



Ad aprire la mattinata sono stati i saluti delle autorità: il dott. Alberto Petix, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale; il luogotenente Paolino Scibetta della Tenenza dei Carabinieri; e il dott. Vincenzo Di Giacomo, presidente emerito della Banca San Francesco. A seguire, gli interventi del sindaco di Favara Antonio Palumbo, di Rosario Manganella, vicepresidente della Fondazione Calogero Marrone, Carmelo Castronovo, presidente dell’A.N.P.I., che hanno sottolineato l’importanza della memoria storica e del ruolo educativo della scuola e Miriam Mignemi, presidente del Consiglio comunale. Momento centrale della manifestazione è stata la premiazione delle studentesse e degli studenti partecipanti, alla presenza di dirigenti scolastici e docenti delle scuole del territorio. La giornata è stata arricchita da interventi artistici di Giuseppe Calabrese e Claudia Rizzo.



A condurre l’iniziativa è stata Gabriella Bruccoleri. Un appuntamento partecipato e sentito, che ha unito istituzioni, scuola e comunità nel segno della memoria, ribadendo come la Resistenza resti un valore vivo, da conoscere e trasmettere alle nuove generazioni.