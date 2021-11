Questa mattina, a seguito della richiesta Anci, il Prefetto di Agrigento ha ricevuto i sindaci della provincia.

I primi cittadini hanno rappresentato tutte le criticità finanziarie, del personale, e quelle relative alla gestione dei patrimoni e dei territori. Il Prefetto ha ben interpretato il grido di allarme dei Sindaci della provincia e se ne farà portavoce a livello nazionale. S.E. ha infine esortato i Sindaci a non arrendersi nonostante le oggettive difficoltà che non consentono più di garantire la tenuta sociale. Alla riunione, per il comune di Canicattì, ha partecipato il vice sindaco, Patrizia Bennici.