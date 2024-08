Questa sera spettacolo di cabaret a Favara: I Badaboom da “Sicilia Cabaret” e “Made in Sud”

Favara si prepara a una serata speciale all’insegna del divertimento e della comicità. Questa sera, in Largo San Calogero, si terrà uno spettacolo di cabaret che promette di far ridere di gusto il pubblico. Protagonisti della serata saranno Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano, noti volti della scena comica siciliana, che presenteranno il loro spettacolo “Piacere, noi siamo i Badaboom”. Il duo, già celebre per le loro esibizioni a Sicilia Cabaret e Made in Sud, porterà in scena il meglio del loro repertorio, caratterizzato da un umorismo intelligente e coinvolgente, capace di conquistare spettatori di tutte le età. La loro performance, che unisce sketch brillanti a improvvisazioni comiche, rappresenta un’occasione imperdibile per trascorrere una serata spensierata e all’insegna della buona compagnia. L’evento è organizzato dal comitato San Calogero, che con grande impegno e passione ha reso possibile questa iniziativa culturale. “Vogliamo offrire alla nostra comunità momenti di gioia e aggregazione,” affermano i componenti del comitato, “e siamo certi che questa serata sarà indimenticabile per tutti i partecipanti.” L’appuntamento è quindi per questa sera in Largo San Calogero. L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutti coloro che vogliono trascorrere un sabato sera diverso, all’insegna della risata e del buon umore. Vi aspettiamo numerosi!