RACALMUTO – FURTI IN FARMACIA E PANIFICIO: 56ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

A Racalmuto, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 56enne, censurato, ritenuto responsabile di due distinti episodi di furto aggravato ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino. Le indagini, condotte attraverso attività tecniche e riscontri sul territorio, hanno permesso ai militari dell’Arma di raccogliere elementi ritenuti utili a delineare la presunta responsabilità dell’indagato, consentendo di ricostruire gli episodi, avvenuti in orario notturno.

Nel primo caso, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno di una farmacia, previa forzatura della porta d’ingresso, asportando dalla cassa la somma contante di circa 1.100 euro. In un secondo episodio, con analoga modalità, previa effrazione di una finestra, si sarebbe introdotto nei locali di un panificio, impossessandosi del registratore di cassa contenente circa 1.000 euro in contanti.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accentata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.