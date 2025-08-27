Racalmuto, Sindaco e assessori puliscono con rastrello la rotatoria

L’amministrazione comunale di Racalmuto è stanca di vedere l’incuria in uno dei posti periferici strategici che porta verso il proprio paese. Siamo alla rotatoria dopo contrada Garamoli con direzione verso la Noce e la Vecchia Nina. Zona molto trafficata dalle auto anche da chi viene soprattutto da fuori.

Oggi, di buon mattino, il Sindaco Calogero Bongiorno, seguito dagli assessori Luigi Castiglione, Carmelisa Gagliardo e Calogero Conte, nonchè dal Comandante della Polizia Municipale Nicolò Sferrazza e dal responsabile dell’ufficio Ecologia Antonio Pilitteri e Totò Morreale con rastrello si sono rimboccati le maniche e per ore hanno provveduto a pulire il posto diventato una vera e propria discarica , svolgendo gratuitamente un lavoro per la propria comunità. Hanno raccolto le cartacce e i rifiuti, bottiglie di vetro e anche indumenti scaricati a terra nei punti laterali del bivio che porta appunto alle località strategiche del paese di Racalmuto. Tutti si sono si sono armati di scopa e sacchetti e si sono sostituiti ai netturbini. Al termine, poi, sono arrivati i netturbini della ditta incaricata alla raccolta rifiuti a caricare negli appositi mezzi tutto quello che era stato scaricato in modo incivile.