Racalmuto, tombolata al castello chiaramontano

Grande successo per la Tombolata al Castello Chiaramontano organizzata dalla Pro Loco di Racalmuto con il patrocinio del Comune.

La serata è stata animata dallo showman Peppuccio Barravecchia e ha visto la partecipazione della violinista Elena Rita Mattina, del cantante e poeta Eligio Faldini, bravi ad intrattenere un numerosissimo pubblico divertendolo con le loro esibizioni. Una serata in piena armonia con il numeroso pubblico divertito dalle performance e partecipe alla classica e vivace tombolata.



Non è mancata la presenza dell’ amministrazione comunale con in testa il sindaco Calogero Bongiorno, gli assessori Calogero Conte, Cinzia Leone, e i consiglieri comunali Rosario Canicattì e Valentina Zucchetto. Per l’occasione, la ProLoco ha voluto premiare con pergamene e riconoscimenti gli artisti Luigi Capitano e Alfonso Insalaco per la realizzazione dei presepi tradizionali che tanto successo di visitatori hanno avuto, oltre all’animatore e infaticabile maestro Francesco Carrara che da 40anni porta avanti le apprezzatissime novene natalizie in paese dal 16 al 24 dicembre di ogni anno.