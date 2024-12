Racalmuto: tragico epilogo per Agostino Fanara, il pensionato scomparso

Si è conclusa in tragedia la vicenda di Agostino Fanara, il pensionato 73enne di Favara, scomparso tre giorni fa. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato privo di vita in una scarpata nella campagna di Racalmuto, precisamente in contrada Quattro Finaite. A condurre le forze dell’ordine sul posto è stata la scoperta dell’automobile del pensionato, una Suzuki, bloccata nel fango con lo sportello aperto e le chiavi mancanti. La scena lasciava presagire che Fanara avesse abbandonato il veicolo, forse in cerca di soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe aver imboccato un sentiero al buio, finendo accidentalmente nel burrone che gli è stato fatale. Sul luogo del ritrovamento erano presenti i familiari, visibilmente provati dal dolore, e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia colpita da questa terribile perdita. Agostino Fanara era un volto noto in città. La sua gentilezza e disponibilità erano tratti distintivi che lo rendevano benvoluto da tutti. La comunità si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore, ricordandolo con affetto e partecipazione. L’intera vicenda resta ora al vaglio delle autorità, che stanno effettuando ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze di questo tragico evento.