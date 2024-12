Raddoppiano gli appuntamenti con il mercato cittadino a Favara per le festività natalizie

Con l’obiettivo di agevolare le famiglie e sostenere il commercio locale in vista delle festività natalizie, l’assessore alle Attività Produttive Angelo Airó Farulla ha promosso un’iniziativa che raddoppierà gli appuntamenti con il mercato cittadino nel mese di dicembre. Come stabilito da un provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Favara, il mercato si terrà regolarmente ogni venerdì, ma eccezionalmente anche nelle domeniche 8 e 22 dicembre. L’iniziativa mira a offrire maggiori opportunità di acquisto per i cittadini, venendo incontro alle esigenze di chi lavora durante la settimana, e al contempo a incentivare le attività commerciali del territorio in un periodo cruciale per le vendite. Un’occasione, quindi, per vivere l’atmosfera natalizia all’insegna della tradizione e della convivialità, supportando al contempo l’economia locale.