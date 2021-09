RAFFADALI –SORPRESO CON 45 GR. DI HASHISH. ARRESTATO CITTADINO MAROCCHINO

Nel pomeriggio di ieri 21 settembre, i Carabinieri della Stazione di Raffadali hanno arrestato un cittadino di origini marocchine di 34 anni, residente del posto, celibe, disoccupato, in quanto trovato in possesso di circa 45 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di spaccio di stupefacenti, i Militari dell’Arma, che già da qualche giorno tenevano d’occhio l’uomo, nel pomeriggio di ieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del predetto. L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire un panetto di hashish del peso di circa 45 grammi, un coltello a serramanico, verosimilmente utilizzato per suddividere la sostanza in dosi, nonché vario materiale idoneo per il confezionamento della sostanza. La droga ed il materiale sono stati sequestrati, mentre l’uomo su disposizione della Procura della Repubblica è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’Udienza di Convalida.