Rai 5 presenta: “BOCCHE INUTILI” – Un viaggio nel cuore dell’olocausto femminile

Lunedì 22 Gennaio alle 21.15, Rai 5 (canale 23 DGT) presenta un evento imperdibile per il pubblico italiano: il film “BOCCHE INUTILI” di Claudio Uberti. Prodotto da Angelisa Castronovo ed Antonino Moscatt per Wellsee, e da Lucere Film in collaborazione con Rai Cinema, il film si propone di narrare le toccanti storie di donne che hanno vissuto l’inferno dell’Olocausto. La protagonista del film è l’eccezionale attrice Margot Sikabonyi, affiancata da Lavinia Cipriani e dalla piccola Greta Moscatt. La presenza degli stessi produttori sul set sottolinea l’impegno e la passione che hanno investito nella realizzazione di questo progetto cinematografico.

“BOCCHE INUTILI” affronta con delicatezza e profondità uno degli episodi più oscuri della storia umana: la Shoah. Ciò che rende unico questo film è la scelta di concentrarsi esclusivamente sulle storie delle donne, offrendo uno sguardo intimo e toccante sulle loro vite durante quegli anni bui. Il regista Claudio Uberti ha accuratamente selezionato storie vere, tratte da testimonianze documentate, portando alla luce dettagli e emozioni che spesso vengono dimenticati o trascurati. Le donne protagoniste diventano veicolo di una memoria collettiva che rischia di perdersi nel tempo, e il film si propone di preservare e condividere queste storie commoventi con il pubblico.

L’attrice Margot Sikabonyi, interpretando uno dei ruoli chiave del film, insieme a Lavinia Cipriani e la giovane Greta Moscatt, anch’esse coinvolte nel progetto, hanno contribuito a rendere il film ancora più significativo grazie alle loro interpretazioni straordinarie.

Non mancate l’appuntamento il 22 gennaio alle ore 21.15 su Rai 5, per immergervi in questo viaggio emozionante e toccante nel cuore delle storie dimenticate dell’Olocausto. “BOCCHE INUTILI” promette di essere non solo un’esperienza cinematografica indimenticabile ma anche un tributo rispettoso alle donne che hanno vissuto quegli orrori, illuminando il passato per guidare il presente e il futuro.