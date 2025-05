Raoul Castellana, orgoglio favarese: è lui il nuovo campione italiano WKN dei pesi leggeri

Sul ring del WMT Combat 2 di Padova, Raoul Castellana ha scritto una pagina importante per lo sport e per la sua vita. Il giovane atleta ha conquistato il titolo nazionale dei pesi leggeri sotto il sostegno della World Kickboxing Network (WKN), superando il temuto rivale Mirko Gallina in un match intenso e spettacolare. Non si è trattato solo di una sfida sportiva. È stato il coronamento di un percorso fatto di sacrifici, allenamenti durissimi e una determinazione fuori dal comune. Castellana ha combattuto con lucidità, potenza e strategia, imponendosi in un confronto che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino al quarto round, quando lo staff di Gallina ha gettato la spugna per uno stop medico, riconoscendone la superiorità. Una decisione che ha sancito la vittoria del favarese, autore di una prestazione lucida, potente e ben costruita. Subito dopo il verdetto, Raoul si è avvicinato al suo avversario per un abbraccio sincero. Un gesto di rispetto e sportività che ha colpito il pubblico e dato valore umano a una serata già importante.



La WKN, nel congratularsi con lui, ha sottolineato non solo la qualità della sua prestazione, ma anche il valore simbolico dell’incontro, una vera celebrazione della Muay Thai italiana. Da Favara un grande applauso a Raoul Castellana. Raoul ha dimostrato che con impegno e passione, anche da un piccolo paese si può arrivare in alto. Congratulazioni al nuovo campione italiano dei pesi leggeri WKN – Raoul Castellana da tutta la redazione di Favaraweb.