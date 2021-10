Ratificata la nomina del nuovo sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo

Alle 16 di ieri , 26 ottobre, è stata sancita l’ufficialità dell’elezione a sindaco del candidato Vincenzo Corbo. A proclamarne la vittoria il magistrato incaricato. L’insediamento si è concretizzato col passaggio di fascia dall’uscente Di Ventura al vincitore di queste amministrative. Ettore Di Ventura ha voluto salutare la Città e si è detto sempre disponibile a dare il suo supporto, qualora richiesto, al suo successore.

Dal canto suo, il neo eletto sindaco ha dichiarato di voler dedicare tutto il suo impegno per la Comunità con la serietà, la disponibilità e la lealtà che merita, facendo un plauso al suo predecessore per il lavoro fin qua svolto. Al nuovo sindaco, che ben conosce la macchina politico/amministrativa per averla gestita per ben due mandati successivi, auguriamo buon lavoro.