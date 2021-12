Ravanusa. A.VO.DI.C Favara vicini ai familiari delle vittime in ogni forma di solidarietà e di affetto

Il commissario della Democrazia Cristiana Antonietta Vita, i consiglieri Rino Castronovo, Marianna Zambito e Gerlando Nobile con il partito rappresentato da Cristina Gargano, Giuseppe Nobile e Giuseppe Bellavia coadiuvato dal Coordinamento Femminile, esprimono il loro cordoglio per la strage avvenuta a Ravanusa e tanta solidarietà alle famiglie delle vittime.

“Grazie all’Associazione A.VO.DI.C – scrivono – con alla presidenza Angela Lentini che il Coordinamento Femminile della Democrazia Cristiana di Favara nelle persone di Raffaella Vinciguerra e Almerinda Petrino hanno collaborato a sostegno di Ravanusa.

Portano la testimonianza di quanto dolore e silenzio affrange il paese che al momento suona di ruspe, di calcinacci e detriti che si rotolano tra le macerie con la sola speranza di poter ritrovare le vite umane spezzate da un solo boato.

Non basta a colmare lo struggente dolore delle famiglie soltanto nell’esser loro vicini in ogni forma di solidarietà e di affetto.

Rimarrà nel loro cuore il rammarico di un ultimo incontro, di un ultimo saluto con la consapevolezza di aver perso tutto parenti ed affetti personali comprese le proprie abitazioni.

Porte spalancate, finestre sbarricate, macchine distrutte. Un quartiere sfollato.

La nostra mestizia per tutti coloro che in questa strage hanno subito danni irreversibili rimettendoci anche la vita”.