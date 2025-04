RAVANUSA: Deteneva cocaina destinata allo spaccio. Uomo arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Ravanusa hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 57enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di 53 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 9 grammi, ben confezionate per la rivendita al dettaglio e abilmente occultate in piccoli involucri di plastica. Inoltre, i militari hanno rinvenuto e sequestrato720 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita, nonché due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, idonei alla pesatura della sostanza illecita. Lo stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto, sono stati sottoposti asequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria secondo le procedure di legge.Gli operanti hanno proceduto altresì al sequestro dell’impianto di videosorveglianzainstallato presso l’abitazione, utilizzato verosimilmente per monitorare la presenza delle forze dell’ordine lungo il perimetro dell’edificio.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’Udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto disponendo il mantenimento della misura cautelare in corso con l’applicazione del braccialetto elettronico. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.