Referendum 8 e 9 giugno 2025: i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza

Urne aperte domenica 8 giugno , dalle 07,00 alle 23,00, e lunedì 9 giugno dalle 07,00 alle 15,00 . Domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su 5 referendum abrogativi: quattro riguardano il mondo del lavoro, mentre uno concerne la cittadinanza per gli stranieri. Il referendum ha validità nel caso in cui vada alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. E ovviamente vinca il sì. Contro l’astensionismo è partita una campagna nazionale n ei giorni scorsi , per dire no all’astensionismo e ribadire l’importanza del voto che resta lo strumento democratico fondamentale per esprimere il proprio pensiero. Anche quando prevalgono sfiducia, delusione o perplessità. Un appello civile in risposta a chi invita , invece, i cittadini a disertare le urne. «Tante voci insieme possono cambiare le cose». Secondo i referendari, che hanno raccolto 5 milioni di firme per farli ammettere, n el caso dei cinque quesiti si tratta di correggere storture macroscopiche che con scelte clamorosamente ingiuste sono diventate leggi e di cui ora fanno le spese lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini.

QUESITO 1/ SCHEDA VERDE.

Stop a tutti i licenziamenti senza una giusta causa. Il primo quesito (scheda verde), punta il dito contro uno dei simboli del Jobs Act: la fine del reintegro nel posto di lavoro per chi viene licenziato ingiustamente nel contesto del contratto cosiddetto a tutele crescenti. Dal 7 marzo 2015 i nuovi assunti nelle imprese con più di 15 dipendenti, possono essere licenziati anche senza una giusta motivazione, ed essere liquidati con un assegno compreso tra sei e 36 mensilità in base all’anzianità ed anche se il giudice ritiene immotivato, ingiustificato ed infondato il licenziamento il lavoratore non può essere reintegrato nel suo posto di lavoro. Il quesito chiede di abrogare questa norma e di ripristinare la possibilità di reintegro per i lavoratori licenziati illegittimamente. L’obiettivo, secondo i promotori, è restituire piena dignità al lavoro dipendente.

QUESITO 2/SCHEDA ARANCIONE

Il secondo quesito (scheda arancione) riguarda le tutele in caso di licenziamento illegittimo nelle aziende con meno di 16 dipendenti. Oggi, in queste realtà il lavoratore ha diritto a un risarcimento che varia da 2, 5 a 6 mensilità. Obiettivo dei referendari è di cancellare il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato affinché sia la/il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite ma sulla base della capacità economica dell’azienda, dei carichi familiari, e dell’età del lavoratore/lavoratrice.

QUESITO 3 / SCHEDA GRIGIA

Per contrastare il precariato stop ai contratti a termine per più di 12 mesi complessivi. Il terzo quesito (scheda grigia) mira a rendere più restrittivo l’uso dei contratti a termine. In particolare, si propone di reintrodurre l’obbligo di specificare e motivare il ricorso ai contratti a tempo determinato già al primo rinnovo. Una misura che, secondo i promotori, vuole contrastare l’abuso di rapporti precari e incentivare il ricorso al contratto a tempo indeterminato. In Italia circa 2 milioni e 300 mila persone hanno contratti di lavoro a tempo determinato che ovviamente portano instabilità e poche certezze non solo a livello occupazionale.

QUESITO 4 / SCHEDA ROSSA

Il quarto quesito (scheda rossa) si concentra sulla responsabilità solidale negli appalti per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. In Italia oggi ci sono circa 500 mila denunce di infortuni sul lavoro e quasi 1000 morti ogni anno cioè vuol dire che in Italia ogni giorno piangiamo tre lavoratori/lavoratrici che non faranno mai più ritorno a casa. I promotori si propongono di contrastare questo triste fenomeno modificando le norme attuali, che impediscono, in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Attualmente, le aziende committenti non sono responsabili per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali correlate ad attività svolte all’interno dell’azienda appaltatrice o subappaltatrice. Il referendum propone di eliminare questa possibilità, rendendo sempre responsabile anche il committente. Cambiare la legge significa penalizzare il ricorso ad appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non in regola con le norme antinfortunistiche. Abrogare le norme in essere ed estendere la responsabilità dell’imprenditore committente significa garantire maggiore sicurezza sul lavoro.

QUESITO 5 /SCHEDA GIALLA

L’ultimo quesito (scheda gialla) riguarda l’accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri residenti in Italia. Attualmente, la legge prevede che uno straniero possa fare richiesta di cittadinanza solo dopo 10 anni di residenza legale e continuativa nel nostro Paese. Il referendum propone di abrogare questa parte della norma, con l’effetto di ridurre da 10 a 5 anni il periodo necessario per poter presentare domanda. L’obiettivo è quello di facilitare l’integrazione e dare piena cittadinanza a chi vive stabilmente in Italia, lavora, studia e contribuisce alla società. Si fa rilevare che il referendum non va a modificare i requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: a) la conoscenza della lingua italiana; b) il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito; c) l’incensuratezzapenale; d) l’ottemperanza agli obblighi tributari; e) l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. Si ricorda a tutti i cittadini che si recheranno nei seggi elettorali per esprimere la propria scelta che le schede possono essere richieste una alla volta e di non sovrapporre le schede al momento del voto perché il segno su una scheda si potrebbe ricalcare sulle altre. Buon voto a tutti.