Regionali, il consigliere Salvatore Fanara annuncia candidatura all’Ars ed esprime vicinanza alla Tenenza di Favara

Salvatore Fanara, consigliere comunale al Comune di Favara, con un post pubblicato su Facebook annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali. Ricordiamo che il giovane consigliere è stato il candidato al consiglio comunale più votato in assoluto sfondando il tetto delle oltre 1.200 preferenze. Inoltre con una nota inviata in redazione, il giovane consigliere esprime vicinanza alla Tenenza di Favara per il fatto accaduto di recente.

“Esprimo la mia piena vicinanza ai carabinieri aggrediti a Favara durante le ordinarie attività di controllo del territorio. Sono profondamente dispiaciuto: uomini e donne che indossano la divisa, tra mille difficoltà, assicurano alla nostra popolazione sicurezza, legalità e pacifica convivenza. Da consigliere comunale ma prima ancora da Favarese tutta la mia solidarietà”.

L’annuncio della sua candidatura: “Carissimi amici, carissime amiche, come saprete il 25 settembre saremo chiamati ad esercitare il nostro diritto e dovere di cittadini: eleggere coloro che dovranno rappresentarci sul piano nazionale e regionale. Chi mi conosce sa con quanto impegno, passione, senso del dovere ho svolto il mio ruolo di consigliere comunale durante questi anni. Mai mi sono sottratto ai miei doveri, ho sempre fatto tutto il necessario per risolvere, dare una risposta alle esigenze, problemi, criticità del nostro territorio, dei miei concittadini. Il grande risultato delle elezioni passate, quasi un anno fa, mi ha reso estremamente orgoglioso: un risultato che rappresenta soprattutto la responsabilità di continuare a lavorare per le esigenze del nostro territorio. È proprio il senso di responsabilità che mi spinge a candidarmi all’assemblea regionale siciliana per impegnarmi in modo ancor più incisivo; amo e sono profondamente legato al nostro territorio che merita ed ha bisogno di rappresentanti pronti a dare il massimo, ascoltare i cittadini, portare avanti le loro istanze, valorizzare le nostre città che tanto hanno da offrire. Sono pronto a dare tutto me stesso per il nostro territorio ed è con grande senso di responsabilità che chiedo ancora una volta la vostra fiducia, consapevole di aver dimostrato nel corso degli anni di meritarla mettendo sempre in primo piano gli interessi dei concittadini: perché politica vuol dire servizio”.