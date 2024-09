Rendiconto 2022 approvato: Favara si avvia verso la stabilizzazione dei lavoratori e il rilascio di fondi

L‘amministrazione comunale di Favara al lavoro per riallineare, dopo anni, gli strumenti finanziari. Grazie all’attività condotta in questi mesi dal dirigente del settore Finanze Gerlando Alba e dalla società Digit Consulting , con il coordinamento dell’assessore al ramo Pierre Vaccaro, si potranno infatti presentare al Consiglio comunale per l’approvazione diversi bilanci. In particolare, è già giunto il parere favorevole dei revisori di conti per il rendiconto 2022, che sarà adesso trasmesso alla Presidenza del Consiglio comunale e sarà a breve inviato sempre ai revisori l’accertamento dei residui 2023. Gli uffici stanno inoltre preparando gli atti propedeutici al bilancio previsionale 2024/2026, di cui si sta tracciando la struttura. L’obiettivo è appunto di riuscire a riallineare la situazione entro ottobre innanzitutto per poter provvedere alla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, ma anche a sbloccare dopo anni trasferimenti fin qui congelati a causa della mancanza dei documenti finanziari.